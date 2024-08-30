أحلام تسأل زوجها: “ليش طلّقتني؟!”.. ضربة قويّة لمروجي شائعة طلاقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سخرت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي بأسلوبها الطريف، من شائعات الطلاق التي طاولتها وزوجها مبارك الهاجري، بطل سباقات سيارات الرالي القطري.

وشاركت المطربة الخليجية فيديو وثّق استقبال زوجها لها في المطار، وهي تسأله مازحةً: “ليش ليش طلّقتني ليش؟!”. وأضافت: “لا تعيدها لا تطلّقني مرة ثانية”، فأمسك الهاجري شعر زوجته قائلاً: “شايفين هذه الخصلة! لو الدنيا كلها ما أبيعها”.

وكان الهاجري قد قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص في “سناب شات”: “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”. وأضاف: “خلال الأيام التي مضت مع الغالية أم فاهد (أحلام)، وبعد ما رجعنا تعرّضنا لحملة شرسة من اتجاهات عدة، لكن نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائداً عليهم… أنا والغالية روح واحدة، والله لا يغيّر علينا إلا للأفضل، ونسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره… ولا تصدقون أي شيء يُقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت”.

ودخل مبارك الهاجري وأحلام الشامسي القفص الذهبي في 18 حزيران (يونيو) 2003، ورُزقا بثلاثة أبناء، هم: فاهد (20 عاماً)، فاطمة (16 عاماً)، ولولوة (14 عاماً).