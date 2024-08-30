باربي ببطن منتفخ في الصور الأولى من حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: التقطت صور للممثلة الأوسترالية مارغوت روبي وزوجها المنتج والممثل، توم أكرلي، في خلال إجازتهما في جزيرة سردينيا، حيث ظهرت بطلة فيلم “باربي” وهي في أشهرها المتقدّمة من حملها الأوّل.

وقد شوهدت روبي (34 عاماً)، مع زوجها، أول من أمس الإثنين، وهما يقضيان بعض الوقت معاً في سردينيا، حيث ظهرت مرتديةً سروالاً أسود فضفاضاً، وقميصاً أبيض بأزرار مفتوحة بالكامل باستثناء زر واحد، كاشفةً عن بطنها المنتفخ.

وأكملت روبي إطلالتها بأكسسوارات سوداء بالكامل، بما في ذلك قبعة سوداء ونظارة شمسية من “برادا”، وحقيبة كتف بيدها.

وأكدت تقارير صحافية في وقت سابق حمل الممثلة الأوسترالية طفلها الأول، إذ ينتظر الثنائيّ طفلهما الأوّل بعد أكثر من سبع سنوات من عقد قرانهما في حفل خاصّ في موطن روبي أوستراليا.

وظهرت روبي للمرّة الأولى ببطن منتفخ وهي ترتدي قميصاً قصيراً أبيض اللون في وقت سابق من أمس الأحد، أثناء قيامها برحلة بالقارب في بحيرة كومو في إيطاليا مع زوجها، في صور حصل عليها موقع “ديلي ميل”.

وأشار مصدر من موقع تصوير مشروع روبي الأخير لموقع “بيبول” إلى أنه “لم يشكّ أحد في أنها حامل، أثناء التصوير”. وأضاف: “كانت روبي محترفة للغاية ومركّزة أثناء التصوير”.