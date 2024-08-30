سارة الهاني تغني معاناتها على طريقة العبقري سهم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: غياب طويل سجلته الفنانة اللبنانية سارة الهاني عن الاصدارات الغنائية الحديثة، لتطل علينا بحلة مختلفة عبر أغنيتها الجديدة “معاناتي”.

تغني سارة قصتها الشخصية في هذا العمل. أغنية حاكتها أنامل أهم صناع الفرح في الوطن العربي، الملحن العبقري سهم، كما يحلو للجميع أن يسميه، والشاعر الكبير المبدع قوس، ولم تغب الأنامل اللبنانية عن مشروع سارة الجديد، فتولى توزيع الاغنية المبدع عمر صباغ، وترجمها إلى عالم الصورة المخرج الموهوب نادر موصللي.

“وهذا العام يا ربي أبي شوفي وأبي سمعي، وأبي قلبي تهاديهم بكل اللي انا احتاجه” بهذه الكلمات تختم سارة الهاني أغنيتها الجديدة ، متشبثة بغد أفضل، هي التي لا يختلف أحد على جمال صوتها ، علّها تسجل عبر هذا العمل إنطلاقة جديدة ، هذه المرة من المملكة العربية السعودية ، مع هرم شركات الانتاج في الوطن العربي، شركة روتانا التي عادت إلى أحضانها بعد سنوات طويلة من الغياب.

كسرت “معاناتي” حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، في غضون ايام قليلة، فأصحاب الذوق الفني الرفيع ، تهافتوا على سماع هذه الطبخة الفنية الجديدة والمختلفة، والتي أرادتها سارة وجمهورها ولادة فنية جديدة.