هل أوقفت الرقابة مسلسل منة شلبي الجديد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تأجيل عرض فيلم “الهوى سلطان” للنجمة منة شلبي بسبب اعتراض الرقابة عليه، وذلك بعدما انتهى صناع الفيلم من تصوير جميع مشاهده في الفترة الماضية، حيث كان من المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة في السينمات.

وكشف مصدر من داخل الشركة المنتجة للفيلم السبب الحقيقي للتأجيل قائلاً إن الفيلم تأجل لحين الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، ولا دخل للرقابة في تأجيله.

وكانت منة قد حلت ضيفةً على برنامج “بيت السعد” الذي يقدّمه النجمان الشقيقان عمرو وأحمد سعد عبر قناة mbc، حيث كشفت عن الشروط التي تتمنى توافرها في زوجها المستقبلي.

وقالت منة: “أنا ممكن أقول أنا مش عايزة إيه، مش عايزة حد دمه تقيل، دي مستحيلة، دي مقدرش، لو إيه مقدرش، مدعي، يا ساتر يارب، بوشين! دي بقى اللي صعبة شوية، اللي هقولها دي صعبة خالص، مش بتاع ستات”، ليردّ عليها عمرو سعد ممازحاً: “مش أحمد يعني”.

وأضافت: “أنا بحب أبويا جداً، وفي عيد ميلاده كتبت له أنا بشكر ربنا وبشكر ماما إنها اختارتك وبقيت أبويا لأنه أنت عمرك ما ضغطت عليا وطول عمرك شخص محترم وأصيل، ولو اتقدملي واحد شبه أبويا هتردّد سيكا عشان بابا كان مزواج”.

فيلم “الهوى سلطان” يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتظهر منة شلبي خلاله بشخصية موظفة في مصلحة حكومية وتعيش قصة حب مع أحمد داود. ويضم عددًا من النجوم أبرزهم أحمد داود، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.