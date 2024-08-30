ويجز يوجه رسالة للشباب قبل حفله بمهرجان العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال مطرب الراب ويجز، إنه يستعد لطرح ألبومه الجديد قريبًا، وذلك بعد حفله المنتظر في مدينة العلمين الجديدة، خاصة أنه الحفل الأول له في مصر منذ عام تقريبا.

وأضاف "ويجز" خلال مكالمة هاتفية، مع إبراهيم عبدالجواد عبر قناة "ON"، أن حفله المقبل هو الأخير له قبل إطلاق ألبومه الغنائي الجديد، مرادفًا: "طاقة العلمين مختلفة والحفله بتجددلي طاقتي وببقى متحمس أشوف الحضور الجماهيري الكبير".

ووجه ويجز رسالة للشباب: "أنا في الأول والأخر مبعملش حاجة غير أني بقدم شوية مزيكا بتعجب الناس، مش بعمل حاجة كبيرة، أنا بشتغل شوية بريح شوية، أنا مش شايف نفسي مثال للنجاح، أنا أعرف ناس ناجحة كتير بس مش شرط تبقى معروف، لكن أنا ربنا ادانى شوية نجاح، ونصيحتي لكل اللي عنده أمل في حاجة وحاسس إنه ممكن يدي يكمل فيها ويحاول".

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية هذا العام، ومن المقرر أن يقام يوم الجمعة الموافق 30 أغسطس ويعد بمثابة انتهاء فعاليات المهرجان التي شهدت العديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية والرياضية وسط حضور جماهيري ضخم.

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