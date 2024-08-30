ابنة رجاء الجداوي: "والدتي كانت بتحب هشام ماجد وشيكو أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لوالدتها الراحلة مع الفنان هشام ماجد والفنان شيكو.

ونشرت أميرة، الصورة، عبر حساب والدتها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحمك يا حبيبتي.. كانت بتحب هشام وشيكو.. بجد أوي".

ورد شيكو على رسالة أميرة، قائلا: "الله يرحمها دي حبيبتنا دي جوجو حبيبة القلب".

وتوفيت رجاء الجداوي، يوم 5 يوليو 2020 بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأصيبت الممثلة الراحلة بالفيروس منذ نهاية مايو 2020 وتلقت علاجا مكثفا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية حتى وافتها المنية.