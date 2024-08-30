محمد التاجي يكشف عن المرض الذي يعاني منه ويوجه رسالة للجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان محمد التاجي، المرض الذي يعاني منه، وتفاصيل حالته الصحية التي يعاني منها منذ ما يقرب من عامين.

وقال التاجي، بالفيديو، الذي نشره عبر حسابه على "فيسبوك": "طالع أقولكم خدوا عظة من اللي جرالي مش عايز حد يزعل أو يغضب أوي فياخد كله على صدره، لأني الفترة اللي فاتت بسبب الضغط العصبي والنفسي في ظرف 15 يوما حصل تغيرات غريبة في جسمي".

وتابع: "أنا أساسا عندي مرض اسمه رفرفة أذينية في القلب، وعملت رسم قلب والطاقم الطبي قالي الدنيا ماشية بس عايزين نعملك قسطرة عشان فيه بؤرة جنب ضفيرة القلب اللي بتعمله نبضات بتلخبطه".

واستكمل: "بقالي سنة ونص أو سنتين داخل وخارج من أوضة العمليات، ولما حطيت نفسي في ضغط تاني وروحت للدكاترة اكتشفوا اني حصلي قصور في الشريان الدائري ومحتاجين يعملوا قسطرتين واحدة عشان ضفيرة القلب والتانية عشان الشريان، على الرغم إني لا مدخن ولا عندي كوليسترول في الدم ولا حاجة".

وأضاف: "أنا بقولكم مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إننا نوصل نفسنا لضغط ومهما اضغط علينا من الآخرين إنك توصل لمرحلة تمرض نفسك بنفسك من كتر التفكير والضغوط والعصبية اللي جواك يحصلك حاجة.. خففوا على نفسكم متاخدوش كل حاجة على صدركم".

وأختتم: "أنا عارف مين حطني في المواقف دي، مش هقول منهم لله ولا هدعي عليهم.. أنا مسامحكم والعفو عند المقدرة واللي مكتوبلي في الدنيا دي أنا هشوفه على الأقل في الفترة اللي فضلي في الدنيا دي أننا نعيشها في سلام.. الله يقويني على الوضع اللي أنا فيه ودعواتكم ليا".