وفاة المخرج أسامة فريد.. موعد ومكان تشييع الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

رحل المخرج أسامة فريد، عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وأعلن خبر وفاته نجله، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا:"إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي أسامة فريد نسألكم الدعاء".

وأوضح، أن صلاة الجنازة على والده ستقام اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد الصديق في شيراتون.

يذكر أن، أسامة فريد عمل كمساعد مخرج بالعديد من الأفلام منها "شهد الملكة" و"عفوا أيها القانون" و "آه يا بلد آه" و "الضائعة" و "امرأة واحدة لا تكفي" و "يا تحب يا تقب".

كما عمل مخرج منفذ في عدد من الأفلام بينها "ليلة البيبي دول" و"كتكوت"، وأيضا المسلسلات منها "يوميات ونيس الجزء الثالث" و "أحلامنا الحلوة" و "الجماعة".