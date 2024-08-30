نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للاعب الزمالك بعد تراجعه عن الاعتزال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للاعب الزمالك محمد عبدالشافي، بعد تراجعه عن قرار الاعتزال.

وأعاد الحلفاوي، نشر تدوينة عبر حسابه على "إكس" حملت تعليقا جاء فيه "محمد عبد الشافي يتراجع عن الاعتزال للمرة الثانية لحاجة الزمالك لجهودة وتم قيده في القائمة الأفريقية".

وعلق الحلفاوي على التدوينة موجها رسالة لعبد الشافي، قائلا: "تنور الملاعب يا كابتن يا محترم".

وكان والد اللاعب محمد عبد الشافي قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "محمد عبدالشافي في مرحلة التأهيل ويرغب في العودة لمباريات الزمالك في أسرع وقت، وفضل القلعة البيضاء علينا كبير وسيعود إلى الملاعب ولن يعتزل"ز

وأضاف: "محمد اتخذ قرار الاعتزال في الموسم الماضي، ولكن بمجرد أن احتاجه نادي الزمالك قرر العودة مرة أخرى إلى الملاعب، والجميع يحب محمد عبد الشافي وملتزم طوال مسيرته ويعشق الفكاهة داخل غرفة الملابس بين اللاعبين فهو دائما يصنع المقالب في زملائه من اللاعبين".