شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل محمد الفايد.. أشهر الأفلام التى تناولت قصة ابنه مع الأميرة ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل واحد من أغنى أثرياء العالم وأكثرهم شهرة رجل الأعمال المصرى الراحل محمد الفايد، والذى اعتاد على إثارة الجدل بتصريحاته النارية، فلم ينس ثأر ابنه ممن قتلوه ليؤكد فى كل حواراته الصحفية أن الأمير فيليب هو من دبر مؤامرة قتل ابنه دودى بصحبة الأميرة ديانا، وهو ما جعلنا نتعرض في عيد ميلاده إلى أبرز ثلاثة أفلام تناولت قصة حب ابنه دودي الفايد مع الأميرة ديانا.

Diana: Last Days of a Princess

أحد أشهر الأفلام التي تناولت قصة حب ديانا مع دودي الفايد، حيث أثار جدلاً كبيراً حينما تم إنتاجه عام 2007، ويرصد خلال الفيلم اللقاءات وتسجيلات الأيام الأخيرة في حياة أميرة القلوب، وقد جسدت جينيفيف أورايلى دور الأميرة ديانا خلال أحداث الفيلم.

The Murder of Princess Diana

عام 2007 تم طرح عمل آخر تدور أحداثه حول صحفية أمريكية تدعى جنيفر موريسون، تبحث وراء حادث السيارة المأساوي، الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، ودودي الفايد، وسائقهما في نفق بباريس، وجسدت دور الأميرة ديانا ناتالي بروكر، ومن إخراج جون ستريكلاند.

Diana

بعد ذلك بـ6 سنوات يأتي فيلم من إنتاج عام 2013، وهو Diana، التي لعبت فيه دور البطولة النجمة ناعومى واتس من خلال شخصية ديانا، و العمل الذي قام بإخراجه أوليفر هرشبيجل.

ويرصد الفيلم حياة الأميرة بعد طلاقها من الأمير تشارلز، ويصف الفيلم علاقتها بجراح قلب معروف، كما يتطرق لعلاقتها بدودي الفايد حتى الحادث المأساوي الذى أودى بحياتها.