شكرا لقرائتكم خبر عن من منير لـ ويجز.. مهرجان العلمين الجديدة قبلة أهم نجوم الغناء فى 50 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة فعاليات مميزة ومتنوعة لاقت إعجاب مختلف الأذواق، ومن أهم الفعاليات التى استقطبت جمهور كبير الحفلات الغنائية الضخمة لأكبر نجوم الغناء على مدار 50 يوما هى عمر الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

الحفلات الغنائية بدأت مع حفل ضخم للكينج محمد منير إذ أبهر الحضور بصورة كبيرة خاصة مع مشاهدة مسرح كبير من بين الأضخم فى الشرق الأوسط، ثم جاءت حفلات أخرى لنجوم كبار مثل كاظم الساهر وماجدة الرومى قبل أن تأتى حفلات رامى جمال، تامر حسنى، الهضبة عمرو دياب، عمر خيرت، كايروكى، كاسيت 90 لنجوم مثل محمد فؤاد، إيهاب توفيق، خالد عجاج، حميد الشاعرى، هشام عباس.

كما شهدت حفلات العلمين أيضاً تواجد نجوم بحجم حمزة نمرة، فرقة مسار إجبارى.

وفى حفل الختام يحيى نجم الراب ويجز حفلا غنائيا ضخما الليلة ضمن النسخة الثانية من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التى اشتهر بها على مدار الفترة الماضية، إلى جانب تقديم العديد من المفاجآت لجمهوره خلال الحفل.

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.