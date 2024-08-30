شكرا لقرائتكم خبر عن عروض جوية ومسرح وغنا.. مهرجان العلمين الجديدة يختتم فعاليات نسخته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية خلال الأيام الماضية، وعلى مدار 7 أسابيع كاملة حرص المهرجان على تقديم مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة ما بين الفن والرياضة والثقافة والترفيه، إلى جانب استضافته لعدد من المؤتمرات الصحفية لعدد من الوزراء والشخصيات العامة، فضلا عن إقامته النسخة الأولى من مهرجان "نبتة" الخاص بالأطفال.

وخلال ويك إند الأسبوع السابع من المهرجان وختامه، أضيئت مدينة العلمين الجديدة بمختلف أنواع الفنون، من مسرح لغناء، بالإضافة إلى تزيين المدينة بعروض جوية خاصة لنسور القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية السعودية، والتي أقيمت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

كما استضاف المسرح الروماني أمس الخميس مسرحية "برقع الحيا"، لفرقة عوالم خفية، والتي تتناول قصة مؤثرة عن معاناة الفنانين العاملين في مجال الرقص، وكيف يكافحون من أجل البقاء في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها، كما تكشف عن الجوانب المظلمة في عالم الفن.

أما اليوم الجمعة، فجمهور مدينة العلمين الجديدة على موعد مع حفل غنائي من أضخم حفلات صيف 2024، يحييه نجم الراب ويجز، الليلة على مسرح "يو أرينا"، ليختتم به المهرجان فعاليات نسخته الثانية، ويقدم ويجز خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه لجمهوره، إلى جانب تحضيره لعدد من المفاجآت لهم، وقيامه بغناء مقطع من ألبومه الجديد.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة جاء فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.