نسرين طافش تتألق بملابس صيفية جريئة على البحر في فرنسا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور من إجازتها في فرنسا.

وخطفت نسرين الأنظار بإطلالتها في الصور التي وثقت فيها الأجواء الصيفية في فرنسا، إذ ظهرت بإطلالة صيفية مميزة وأنيقة تتناسب الأجواء.

واختارت نسرين ملابس تتألف من "كروب توب" قصيرة ومكشوفة الظهر باللون الأسود، ونسقت معها "هوت شورت" من الجينز، وانتعلت حذاء مفتوح بعكعب عال ومصنوع من القش.

ومن الناحية الجمالية، تركت نسرين شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجا خفيفا من الألوان البرونزية، كما أكملت إطلالتها بنظارة شمسية.

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