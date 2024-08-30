شكرا لقرائتكم خبر عن ماستر كلاس وعروض أفلام فى اليوم الثالث لملتقى رؤية لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت فعاليات وعروض اليوم الثالث للدورة الخامسة لملتقى رؤية لسينما الشباب بدار الأوبرا المصرية، وبدأت فعاليات اليوم الثالث من الملتقى بماستر كلاس دعم الأفلام القصيرة للمخرجة والموزعة هالة جلال رئيس مهرجان الإسماعيلية، وعقب الماستر كلاس، تم عرض أفلام "حواديت ايكانجى" للمخرجة مروة الشرقاوى و"الدهرا" للمخرجة حبيبة عبد الحكيم والأجسام أقرب مما تبدو عليه" للمخرج أحمد صبحى وفيلم "أستطيع سماعها" إخراج عفاف إيهاب على.



ملتقي رؤية

كما تم عرض فيلم "اليوم اللى شفتك فيه" للمخرج محمد هانى وفيلم "البديل" إخراج مازن فوزي وفيلم "غفوة حتى انتهاء الموقت" إخراج عمر جابر، إضافة إلى فيلم "امنة" للمخرج ميشيل دوس، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.



المخرجة هالة جلال

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية أمنية عادل وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور، والملتقى يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر ، وتديره صفاء مراد، وتقام عروض أفلام الملتقي بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.