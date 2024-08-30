شكرا لقرائتكم خبر عن الفرقة القومية للفنون الشعبية تبهر جمهور صيف الإنتاج الثقافى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الليلة الحادية عشرة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك فى إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في أجازتنا".

وأحيت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان أحمد الشافعى، حفلا أمس الخميس وقدمت مجموعة من استعراضاتها التى اشتهرت بها طوال تاريخها الفنى، وحازت على إعجاب جمهور مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقد ضم برنامج الحفل باقة متنوعة من استعراضات الفرقة الشهيرة والمميزة، منها "النوبة، الفتوات، المجوز، أم الخلول، الحصان، الغوازي، التنورة، العصا"، وذلك تحت إشراف الدكتورة عبير السمرى مدير عام الفرقة.

ويستمر برنامج صيف قطاع الإنتاج الثقافى، يوميا حتى 31 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن تحيى الفنانة "فاطمة عادل" حفل الليلة قبل الأخيرة للبرنامج غدا الجمعة، كما يختتم البرنامج فعالياته يوم 31 أغسطس، بمشاركة من أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، من خلال تقديم العرض المسرحى "فرحة" من إنتاج الأكاديمية.



استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية



استعراض الفرقة القومية للفنون الشعبية



جانب من الحضور



حفل الفرقة القومية للفنون الشعبية