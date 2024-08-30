فستان أنجلينا جولي الأنيق على السجادة الحمراء يلفت الأنظار

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ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة العالمية أنجلينا جولي الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء، في العرض الافتتاحي لفيلمها "ماريا"، الذي يتحدث عن قصة حياة مغنية الأوبرا الأسطورية اليونانية الأصل "ماريا كالاس"، والذي تؤدي فيه أنجلينا دور البطولة.
وظهرت أنجلينا بإطلالة أنيقة ومبهرة، إذ اختارت فستاناً طويلاً يلامس الأرض باللون البيج، بدون كتفين، أو حمالات، من Tamara Ralph.
كما جاء الفستان محدد الخصر، وتميز بفرو على شكل وشاح يغطي الكتفين، ومزين بوردتين من الذهب الأصفر المرصع بالألماس والزمرد والياقوت الأحمر والأزرق من Cartier. وانتعلت أنجلينا حذاءً بكعب عالٍ من "Aquazzura".
وتركت أنجلينا شعرها منسدلاً بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجاً خفيفاً أبرز ملامحها بطريقة جاذبة.
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