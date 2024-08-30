إيرادات الخميس.. "اللعب مع العيال" الثالث و"جوازة توكسيك" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 6 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: X مراتي، ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف، جوازة توكسيك، وحققت الأفلام الستة، أمس الخميس 29 أغسطس، إيرادات بلغت مليونا و606 آلاف و277 جنيها، وزعت على النحو التالي..

X مراتي

احتل فيلم X مراتي صدارة شباك التذاكر، وفاز بالمركز الأول، محققا مليونا و46 ألفا و769 جنيها.

إكس مراتي تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

ولاد رزق 3

ذهب المركز الثاني للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق- القاضية، وحقق 280 ألفا و818 جنيها.

"ولاد رزق 3" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، سيد رجب.

اللعب مع العيال

وفاز بالمركز الثالث فيلم "اللعب مع العيال" محققا 170 ألفا و730 جنيها.

"اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، مصطفى غريب.

عصابة الماكس

وحصل على المركز الرابع فيلم عصابة الماكس والذي حقق 64 ألفا و798 جنيها.

"عصابة الماكس" تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، حاتم صلاح.

جوازة توكسيك

وجاء في المركز الخامس فيلم جوازة توكسيك محققا 33 ألفا و350 جنيها.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة.

أهل الكهف

أما المركز السادس والأخير فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف" بعد تحقيقه 9 آلاف و812 جنيها.

"أهل الكهف" عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، هاجر أحمد.