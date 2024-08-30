هدى المفتي تنشر صورا مختلفة لها.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها عبر السوشيال ميديا مجموعة من الصور المختلفة لها.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحدث العشوائيات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ولا أجمل باربي" ، "ما شاء الله" ، "نجمتي الجميلة" ، "قمر" ، "هي إزاي عسل كدة بجد" ، "جمالك" ، "عسل" ، "ما شاء الله".

يذكر أن، هدى المفتي غابت عن التواجد بموسم دراما رمضان 2024.

فيما أثير حولها مؤخرا شائعات وجود قصة حب تجمعها بـ 3 نجوم وهم مطرب الراب ويجز بعد مشاركتهما في مسلسل "بيمبو". والثاني الفنان أحمد مالك بعد ظهوره معها ببرنامج "رامز جاب من الآخر". والثالث النجم عمرو دياب بعد ظهورها معه في كليب أغنية "الدنيا بترقص" قبل أن تقوم بالنفي.