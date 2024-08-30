قافلة فنون شباب مواهب الأوبرا تتألق في سماء الإسماعيلية بنغمات الطرب الأصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، تواصل قافلة فنون شباب مركز تنمية مواهب دار الأوبرا المصرية عروضها في الإسماعيلية.

واحتضن قصر ثقافة الإسماعيلية أمسية فنية أضاءتها مواهب فصل الغناء العربي، تحت قيادة وتدريب الدكتورة سهير حسين، وبرؤية فنية وإعداد من الدكتور سامح صابر، المدير الفني للمركز.

وأبدع شباب المواهب في تقديم برنامج غنائي تضمن "زي العسل، الأسامي، لو حبيبك كان عسل"، مستعرضين بذلك روائع الغناء العربي التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية المصرية.

يأتي هذا الحدث ضمن سلسلة من العروض الفنية التي تسعى إلى نشر الإبداع وتعميق الوعي الثقافي في مختلف المحافظات المصرية، تأكيدًا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الثقافية ووصول الفنون إلى جميع ربوع الوطن. لتصل إلى كل من قصر ثقافة القناطر الخيرية يوم الخميس ٥ سبتمبر، وقصر ثقافة الشرقية يوم الخميس ١٢ سبتمبر، وستستمر هذه العروض لتشمل العديد من المحافظات الأخرى في إطار برنامج فعاليات متنوع ومستمر لمركز تنمية المواهب.