غدا.. أعمال عربية وعالمية في افتتاح موسم أوركسترا القاهرة السيمفوني الـ66 بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا بعنوان (أنا هويت وانتهيت) في افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني الـ66، بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة المطربة أميرة أحمد، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 31 أغسطس على المسرح الصغير .

يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال العربية والعالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة رقم ١ (فتاة الآرل) لـ جورج بيزيه، أغنية لن أبكي من قصيدة لـ فدوى طوقان لـ أحمد الصعيدي، دور أنا هويت وانتهيت لـ سيد درويش برؤية وإعادة توزيع لمحمد سعد باشا وافتتاحية ورقصات بولوفيتسية من أوبرا الأمير إيجور لـ ألكسندر بورودين.

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959، ومنذ ذلك التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى برنامجه الفني كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.