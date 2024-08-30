إلهام شاهين: "رغم الحملات التافهة لتجار الدين ضدي..سأواصل حب الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، الشكر لكل من ساندها في الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا بعد تصريحاتها الأخيرة.

ونشرت إلهام، مقطع فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا للناس الحلوة على كلامهم الحلو مثلهم.. شكرا للقلوب الصافية الصادقة، والعقول المتفتحة المستنيرة".

وتابعت: "شكرا للناس اللي عندها أخلاق وإنسانية..الرسول عليه الصلاة والسلام قال (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).. الدين أخلاق أولا ثم يكمله الطقوس".

واستكملت: "الدين علمنا ألا يغتاب بعضكم بعضا.. ربنا خلق الأديان من أجل الخير والمحبة.. عشان نساعد بعض ونخاف على بعض ونحب بعض.. كل الرسالات السماوية تدعو للمحبة".

وأضافت: "وبرغم الحملات التافهة التي يقوم بها تجار الدين ضدي كل فترة.. سأواصل حب الحياة وحب الفن وحب وطني وحب الخير لكل الناس في كل مكان في العالم.. الله محبة.. تمنياتي بيوم جميل لكل أحبائي وحتى لأعدائي".

وكانت إلهام شاهين، أثارت حالة من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة التي قالت فيها: "اشتغلت مع أحد المخرجين، كان راجل طبيعي جدًا عادي، فجأة تدين بشكل غريب جدًا، في كل آذان يسيب التصوير والكاميرا دايرة ويسيب الممثلين، لا وكمان ياخد كل العمال معاه وينزل يصلي".

وأضافت منتقدة موقف المخرج: "خلص المشهد الأول وفي الأوضة بتاعتك وصلي لكن تعطل الاستديو كله، ده عمرنا ما كنا بنشوفه.. مش توقف الشغل علشان ميعاد الصلاة".