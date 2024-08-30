فن ومشاهير

منة فضالي تنشر صورا جديدة من المصيف.. والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا جلسة تصوير لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "منوشة القمر والجمال" ، "عسولة" ، "كإنك حورية البحر" ، "ما شاء الله" ، "إيه الجمال ده".

يذكر أن، منة فضالي خاضت السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، عفاف شعيب، محمود الليثي، نرمين الفقي، وأيضا مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، وغيرهم من النجوم.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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