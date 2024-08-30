"Spotify" يعلن قائمة الأغاني المُفضلة للمصريين في صيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع اقتراب نهاية موسم الصيف، أعلنت منصة Spotify- سبوتيفاي عن أفضل أغاني الموسم في مصر عام 2024، والتي حققت نسب استماع مرتفعة.

وضمت قائمة أفضل الأغاني في مصر..

"اختياراتي" من فيلم مستر إكس لأحمد سعد

عند إصدارها وبحسب بيان صادر عن "سبوتيفاي" أصبحت "اختياراتي" للمطرب أحمد سعد عنصر أساسي لدى المستمعين في الصيف، خاصة في حفلات الزفاف والاحتفالات.

تم استماع للأغنية 25 مليون مرة على المنصة، وتمت إضافتها إلى 46 ألف قائمة تشغيل بين 17 يونيو و27 أغسطس. وحافظت على بقائها في قائمة أكثر 50 أغنية استماعا في مصر لمدة 433 يومًا.

"في الساحل" لمحمود العسيلي

نجح الفنان محمود العسيلي من خلال أغنية "في الساحل" في جذب الجمهور، وتم الاستماع لها 34 ألف مرة.

"الليلة حلوة" لروبي

وجاءت الفنانة روبي بأغنيتها "الليلة حلوة" ضمن القائمة، وتم الاستماع لها 623 ألف مرة.

"جامدين جامدين" لتامر حسني

نجاح كبير حققه المطرب تامرحسني بأغنية "جامدين جامدين" التي تم استماع لها 610 آلاف مرة على منصة Spotify.

ماتيجي أعدي عليكي- TUL8TE

مع رغبة الجمهور في معرفة من هو الفنان TUL8TE، احتل المرتبة الأولى في كل من قائمة أفضل 50 أغنية في مصر وأفضل الأغاني في مصر، بأغنيتي "حبيبي ليه" و"ماتيجي أعدي عليكي"، وحصلا على المرتبة الأولى والثانية على التوالي.

وتم الاستماع لأغنيته "متيجي أعدي عليكي" أكثر من 5.7 مليون مرة، مع زيادة بنسبة 2000% في نسبة الاستماع خلال الـ 28 يومًا الماضية فقط. وتمت إضافة الأغنية إلى أكثر من 85,000 قائمة تشغيل خلال هذه الفترة.