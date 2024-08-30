شكرا لقرائتكم خبر عن شادية وسعاد حسنى ونادية لطفى وميرفت أمين أبرز بطلات سينما نجيب محفوظ والان مع تفاصيل الخبر

كانت روايات الأديب الراحل نجيب محفوظ مادة خصبة لصناع السينما المصرية من أجل تقديمها فى أفلام، واستفادت السينما المصرية من 21 رواية من روايات عميد الأدب العربى التى تحل ذكرى وفاته الثامنة عشر اليوم الجمعة 30 أغسطس، وحققت الأفلام التى أخذت من روايات نجيب محفوظ نجاحاً كبيراً وأصبحت خالدة في تاريخ السينما.

اللافت للانتباه في الأفلام التي أخذت من روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ هو الاهتمام بشكل كبير بالمرأة، وذلك كان من خلال الاعتماد على نجمة في دور البطولة أكثر من وجود بطل رجل، بل ودائماً ما تظهر النجمة التي تقدم البطولة في أفلامه بشخصية بعيدة تماماً عن الشكل والمضمون الذي اعتاد الجمهور على مشاهدتها فيه خلال أعمالها الفنية السابقة.

الفنانة الراحلة شادية حظيت بنصيب الأسد في سينما الأديب العالمي الراحل إذ قامت ببطولة 4 أفلام هم "اللص والكلاب" عام 1962 للمخرج كمال الشيخ، "زقاق المدق" عام 1963 للمخرج حسن الامام، "الطريق" عام 1964 للمخرج حسام الدين مصطفى و"ميرامار" عام 1969 للمخرج كمال الشيخ، وقدمت شادية فى هذه الأفلام أبرز أدوارها السينمائية على الإطلاق.

سعاد حسنى قدمت بطولة 3 أفلام مأخوذة عن روايات نجيب محفوظ، هم "الطريق"، "القاهرة 30" عام 1966 للمخرج صلاح أبو سيف، "الكرنك" عام 1975 للمخرج على بدرخان، كذلك ميرفت أمين فشاركت فى بطولة 3 أفلام هم "ثرثرة فوق النيل" عام 1971 للمخرج حسين كمال، "السكرية" عام 1973 للمخرج حسن الامام و"الحب تحت المطر" عام 1975 للمخرج حسين كمال.

حظيت الفنانة مها صبرى ببطولة فيلمين من أفلام نجيب محفوظ هما "بين القصرين" عام 1962 للمخرج حسن الامام و"السكرية"، ونفس الأمر بالنسبة للفنانة نادية لطفى التى قامت ببطولة فيلمى "قصر الشوق" عام 1966 للمخرج حسن الامام، و"السمان والخريف" عام 1967 للمخرج حسام الدين مصطفى.

سهير رمزى شاركت هى الأخرى فى فيلمين هما "ثرثرة فوق النيل"، و"عصر الحب" عام 1986، وقدمت أكثر من نجمة بطولة فيلما واحدا مثل سميرة أحمد فيلم "خان الخليلى" عام 1966 للمخرج عاطف سالم، وماجدة فيلم "السراب" عام 1970 للمخرج أنور الشناوى، ونبيلة عبيد فيلم "الشيطان يعظ" عام 1981 للمخرج أشرف فهمى.

نادية الجندى أيضاً قامت ببطولة فيلم واحد من أفلام روايات نجيب محفوظ وهو فيلم "وكالة البلح" عام 1982 للمخرج حسام الدين مصطفى، اضافة إلى مشاركة هدى سلطان ومديحة كامل فى فيلم واحد هو "السكرية" عام 1973 للمخرج حسن الامام، وآثار الحكيم فيلم "الحب فوق هضبة الهرم" عام 1986 للمخرج عاطف الطيب.