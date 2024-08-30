شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الفنان كريم عبد العزيز على الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية مهرجان المسرح العربى فى دورتة الخامسة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالى للفنون المسرحية، وإدارة الفنان محمد عصمت مدير المهرجان، وتحتضن محافظة الإسكندرية المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأعلن الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربى، عن إطلاق اسم الفنان الكبير كريم عبد العزيز، على الدورة الخامسة من المهرجان، وسيتم تكريمه خلال المهرجان، تقديرا للتاريخ الفنى الكبير لهذا الفنان، الذى قدم مئات الأعمال المميزة فى تاريخ الفن المصرى.

وأعرب محمد عصمت عن سعادته أن الدورة تحمل اسم نجم كبير، وتكريم مستحق لنجم مصر والوطن العربى كريم عبد العزيز، وذلك استكمالاً لنهج مهرجان المسرح العربى، فى تكريم كبار النجوم، حيث كرم المهرجان فى الدورة الثالثة، اسم الفنان محمد صبحى، وحملت الدورة الرابعة اسم النجم الفنان ماجد الكدوانى.

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربى أن المهرجان هذا العام من المتوقع أن يضم 7 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، تقام العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، على أن يقام حفلى افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش، وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عددا من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود الكثير من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم والهيكل الإداري للمهرجان في وقت لاحق.