شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى يستقر على عين شمس اسماً لمسلسله فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استقر النجم أحمد مكى على عين شمس اسما لمسلسله الجديد، الذى يعمل على تحضيره للعرض فى دراما رمضان المقبل، والعمل يكتبه هانى سرحان ويخرجه أحمد صالح وتنتجه شركة سينرجى، ويقدم أحمد مكى خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، بعدما وضع حداً لمسلسل الكبير أوى عند الجزء الثامن.

أحمد مكى اختار تقديم الدراما الشعبية فى مسلسله الجديد الذى يخوض به منافسات دراما رمضان المقبل 2025، ليبتعد تماماً عن الكوميديا التى اعتاد تقديمها فى السينما والدراما، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادي في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.

يذكر أن مسلسل الكبير أوى 8 عرض فى موسم دراما رمضان الماضى 2024 وشارك فى بطولته رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.