هبة القواس تنعى عضو مجلس إدارة الكونسرفتوار السابق د. نور سلمان

نَعت رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى هبة القواس، باسمها وباسم المعهد وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية، وأعضاء الأوركسترا الفلهارمونية اللبنانية، والهيئتين التعليمية والإدارية، عضو مجلس الإدارة السابقة في الكونسرفتوار الوطني الأديبة والشاعرة والمناضلة الدكتورة نور سلمان.

وتوجهت القواس إلى أسرتها الكريمة وإلى كل اللبنانيين بأصدق التعازي، في رحيل القامة الوطنية وأحد أبرز الوجوه الثقافية والنضالية والفكرية في لبنان، صاحبة المسيرة الغنية الزاخرة بالإنجازات، وما تتمتع به من علوم متنوعة من الجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف في الأدب العربي والشعر والتصوف والصحافة والترجمة والإعلام والعلوم الاجتماعية والفنية، وقد انعكس ذلك في عشرات من الكتب والمحاضرات والدراسات التي أغنت بها المكتبة اللبنانية والعربية. كما في عضوياتها في مجالس جامعية وأكاديمية وأدبية واستشارية ونسائية ومؤتمرات عالمية وفنيّة وفكرية واجتماعية عديدة، منها: رئيسة جمعية رعاية الطفل اللبناني، ورئيسة الهيئة الوطنية للطفل اللبناني، مستشارة المجلس النسائي اللبناني للشؤون الثقافية، عضو إداري في اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة (بعد بكين)، عضو مجلس إدارة المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار،عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – ممثلة الدولة، أمينة التخطيط والدراسات في منظمة لبنان للأمم المتحدة. ولديها عشرات المؤلفات في الشعر والأدب وفي المجالات الأكاديمية البحثية والدراسات.

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وأكدت القواس أنها كانت عنواناً للإنسانية والعطاء أمضت حياتها في خدمة المعرفة، وبرحيلها نخسر أحد الوجوه المضيئة في وطننا. قدمت سلمان الكثير في شؤون المرأة والطفولة والأسرة مستكملةً مسيرة والدتها زاهية سلمان، وتابعت في نشاط الهيئة الوطنية للطفل اللبناني التي ترأستها والتي أنشأت لها فروعًا في بيروت ومعظم المناطق اللبنانية.