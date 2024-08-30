شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان الشماشرجى: اعتذرت عن الجزء الثالث من كامل العدد وإن شاء الله يكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة جيهان الشماشرجي ضيفة في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، المذاع على راديو 9090، وتحدثت عن مشاركتها فى مسلسل كامل العدد +1 قائلة: "أول ما قالوا لى إن فى جزأ تانى كنت واثقة إن هيبقى حلو وهيعجب الناس وواثقة فى الكتابة ومطمنة ولما جالى الاسكريبت حسيت إنه تحفة وحاسة إن الجزء التانى هيكون أحلى من الأولانى".

وعن الكواليس قالت جيهان الشماشرجي: "كانت في منتهى اللذاذة والأطفال عاملة جو رهيب، والروح حلوة بين كل الفريق وطول الوقت كنا بنضحك، وده لوكيشن عمرى ما شوفت في زعيق، رغم وجود أطفال بالعمل إلا أن أستاذ خالد الحلفاوى كان عنده صبر رهيب مع الأطفال وبيعرف يسايسهم".

وعن مشاركتها في الجزء الثالث من المسلسل قالت جيهان الشماشرجي: "أنا اعتذرت عن الجزء الثالث لكن باقى فريق العمل مكملين وإن شاء الله يكسر الدنيا أكتر من الأول والثاني".

يذكر أن الفنانة جيهان الشمارجي شاركت بـ3 أعمال على صعيد الدراما في رمضان الماضى مسلسل الحشاشين وكامل العدد + 1 ومسلسل جودر.

أيضاً شاركت جيهان الشماشرجي في بطولة فيلمين تم عرضهما في شهر يناير الماضى الأول فيلم "رحلة 404" مع الفنانة منى زكي والمخرج هاني خليفة والذي عُرض يوم 24 يناير الماضي، ثم شاركت في فيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس، والذي عُرض آخر يناير الماضي، وقُدم الفيلم بمعالجة فنية جديدة ومُعاصرة لرواية الأديب إحسان عبدالقدوس.

وفى سياق آخر قاربت جيهان الشماشرجى على الانتهاء من تصوير دورها فى الجزء الثانى من مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" مع الفنان ياسر جلال، الذى تم عرض الجزء الأول منه فى 15 حلقة خلال شهر رمضان الماضي، كما تعاقدت على المشاركة في بطولة مسلسل "السراب" من 10 حلقة وبطولة خالد النبوى، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هانى عادل، أحمد مجدى وإخراج أحمد خالد.