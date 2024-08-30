شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى يكرم حسين فهمى فى دورته الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

يكرم مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، ومنحه جائزة الإبداع الخاصة تقديرًا لمسيرته السينمائية الاستثنائية الحافلة ومساهمته الفائقة فى صناعة السينما المصرية والعربية التى تمتد لأكثر من نصف قرن، وذلك خلال حفل افتتاح دورته الخامسة، التى تقام فى الفترة من 6 حتى 13 سبتمبر المقبل.

كما كشفت إدارة المهرجان عن إقامة "ماستر كلاس" للفنان حسين فهمى على هامش فعاليات المهرجان، والذى يعد فرصة حقيقية ليتحدث فيها للجمهور وصناع السينما وعشاقها عن أهم ملامح تجربته الإبداعية ومشواره الفنى ورؤية لواقع ومستقبل السينما العربية.

وقالت إدارة المهرجان "إن تكريم حسين فهمى هذه الدورة جاء كونه أحد الشخصيات السينمائية التى قدّمت الكثير للفن العربى، حيث أوجد بمسيرته مكانًا داخل ذاكرة كل مُشاهد للسينما والدراما العربية".

وأعرب الفنان حسين فهمى عن سعادته بتكريم مهرجان الدار البيضاء، الذى لا يعتبر احتفالاً بالأفلام فحسب، بل إنه أيضاً يحتفى بالفنانين الذين يصنعونها.

وأكد فهمى أنه يعتز كثيرا بدولة المغرب وتطور الحركة السينمائية بها، وتطلعه لمقابلة جمهور المدينة والحديث معهم حول مسيرته السينمائية، مشيراً إلى أنه صور عددا من الأفلام هناك على مدار رحلته منها على سبيل المثال فيلم "دمى ودموعى وابتسامتى".

ويمتلك الفنان حسين فهمى مسيرة فنية كبيرة قدم خلالها أكثر من مائتى فيلم ومسلسل ومسرحية وعمل إذاعى، وعمل مع أكبر مخرجى السينما المصرية، مثل يوسف شاهين وكمال الشيخ وهنرى بركات ومحمد خان وشريف عرفة وغيرهم، بالإضافة لشغله مناصب ثقافية مرموقة مختلفة منها رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لفترتين، الأولى بين 1998 و2001، والثانية بدأت من 2022 ومستمرة حتى يومنا هذا.