شكرا لقرائتكم خبر عن درة تبرز معاناة أسرة فلسطينية بفيلم "وين صرنا" من إخراجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة التونسية درة عن دخولها مجال الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقى بعنوان "وين صرنا"، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وتقدم درة من خلال الفيلم رؤية جديدة ومختلفة للواقع، ويعكس شغفها بتوسيع آفاقها الفنية وتقديم محتوى ذى قيمة، حيث إن فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي تسجيلي يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا إجتماعية وثقافية عن فلسطين.

وتُدشن الفنانة التونسية درة تجربتها الأولى في الإخراج من خلال هذا العمل، حيث تشرف بنفسها على مرحلة المونتاج لتحقيق التوازن المثالي بين الصورة والصوت.

وعبّرت درة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة، حيث نشرت صورًا لها من كواليس تصوير الفيلم الوثائقي، معلقةً: "بعد التفكير والخطوات الأولى منذ شهور ثم التصوير والمونتاج الذي لايزال مستمرا، أود أن أشارككم هذه التجربة المختلفة والأقرب إلى قلبي، فيلم "وين صرنا" هو فيلم وثائقي documentary (تسجيلي) من إخراجي وإنتاجي لأول مرة (لا أظهر فيه)".

وتابعت: "سأشارككم تفاصيله بعد الانتهاء من المراحل الأخيرة، الإخراج كان دائما من أحلامي والذي دفعني إليه إيماني بهذه التجربة ومضمونها الإنساني، مُمتنة لكِ يا نادين لأن ظهورك في حياتي بكل براءة أنتِ وأسرتك هو الذي أوحى لى بهذا الفيلم ولكل اللي آمنو بيه وشاركو فيه باي شكل، أتمنى أن يكتمل ويوصل بنفس الحب والصدق، قريبا إن شاء الله".

يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية فيلم "جدران"، الذي عرض على منصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولتها: نيقولا معوض، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم مصطفى الدهان، أحمد مجدي الدهان، وإخراج محمد بركة.



درة من كواليس وين صرنا



النجمة درة



الفنانة درة تشرف على فيلم وين صرنا



الفنانة درة