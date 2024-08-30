رولا بحسون تبرز جمالها بإطلالة بيضاء مليئة بالأنوثة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة والإعلامية وكابتن الطيار اللبنانية رولا بحسون الجمهور بإطلالتها الجديدة عبر حسابها الخاص، وظهرت بفستان أبيض، وتركت رولا شعرها الناعم منسدلاً، ووضعت ميك آب هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وتشارك رولا بحسون في بطولة مسلسل "العميل"، و هو من بطولة الممثلين السوريين أيمن زيدان ويارا صبري، و الممثلين اللبنانيين عبدو شاهين، وسام فارس، فادي صبيح، طلال الجردي وعبدو شاهين.

ويتناول مسلسل "العميل" قصة "صرب" الذي يُختطف شقيقه الصغير "أوموت"، وهو في سن الثالثة، من قبل زعيم عصابة.

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