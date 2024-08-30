شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة حلقة خاصة لـ عاطف بشاي على نايل سينما فى برنامج سحر السينما.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

نعت قناة نايل سينما السيناريست الراحل عاطف بشاى الذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، وكان بشاي قد برع في كتابة الأعمال الكوميدية التي قدمها عبر مسلسلات وأفلام تليفزيونية، من بينها أفلام «محاكمة علي بابا» 1987، «الوزير جاي» 1986، «فوزية البرجوازية» 1985، «قبل الوصول لسن الانتحار» 1987، «يوميات ست عصرية» 1987، كما كتب السيناريو والحوار لعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية. من بينها «عمارة يعقوبيان» 2007، و«شخلول» 2006 ، و«السندريلا» 2006، و«الكلام المباح» 2005 ، و«اللقاء الثاني» 1988، و«ناس وناس» 1989، و«نقل مخ» 1989.

وصرح السيناريست سيد فؤاد الجناري رئيس قناة نايل سينما بأنه ستتم إذاعة حلقة خاصة للسيناريست عاطف بشاي من برنامج سحر السينما وهى آخر حلقة صورها الراحل تذاع الحلقة اليوم علي شاشة نايل سينما الساعة 11 مساء تقديم الإعلامية رباب الشريف وإخراج هناء عبد الدايم واعداد رانيا حمدان، اسكربت منى عمرى وإدارة إنتاج أحمد حسن ومنسق فني هشام بيبرس وتنسيق عام قناة نايل سينما الإعلامية سماح مصطفى.

برنامج "سحر السينما" إنتاج قناة نايل سينما قطاع المتخصصة، تتناول حلقاته جميع صناع السينما من إخراج، إنتاج، تصوير، سيناريو، صوت، موسيقى تصويرية، جرافيك، تصميم معارك، ديكور، مونتاج وغيرها من العناصر الهامة في صناعة الفيلم السينمائي.