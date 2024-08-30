شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى رئيسة لجنة تحكيم بمهرجان البحرين السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

تشارك النجمة بشرى بمهرجان البحرين السينمائي في دورته الرابعة كرئيس لجنة تحكيم "فئة أفلام الطلبة"، والمقرر انعقاده في الفترة ما بين 3 إلى 7 نوفمبر المقبل.

وتطير بشرى إلى الدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل المشاركة في عضوية لجنة التحكيم أيضا، والمقرر انعقاده في الفترة من 6 إلى 13 سبتمبر المقبل، ومن المقرر تكريم الفنان حسين فهمي بجائزة الإبداع الخاصة تقديرا لمسيرته.

وكانت بشرى طرحت مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

وتعكف بشرى حاليا على استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة"، كما تحضر لعدد من الأعمال على مستوى الإنتاج والتمثيل أيضا.

وكانت آخر أعمال بشرى في السينما فيلم "أولاد حريم كريم"، والذى تم عرضه نهاية موسم الصيف الماضى، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية.