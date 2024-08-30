شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح U Arena جاهز لحفل ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسرح U Arena لحفل نجم الراب ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، ويقف الجمهور أمام المسرح يتفاعلون مع أغانى الدى جى، وفى انتظار صعود النجم ويجز.

ومن المقرر أن يقدم ويجز خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، مثل البخت، أميرة، كيفي كده، دورك جي، وغيرها من الأغاني.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية



مسرح U Arena يجهز لحفل ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة



مسرح U Arena يجهز لحفل ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة