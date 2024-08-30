شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال جماهيرى كبير على حفل ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد محيط حفل مسرح U Arena إقبالا جماهيريا كبيرا لحضور حفل نجم الراب ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، ومن المقرر أن يقدم ويجز خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، مثل: "البخت، أميرة، كيفي كده، دورك جي"، وغيرها من الأغاني.



مهرجان العلمين الجديدة



مهرجان العلمين الجديدة



مهرجان العلمين الجديدة



ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية