شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد فى ختام مهرجان العلمين الجديدة: تحية لأهلنا فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، متحدث مهرجان العلمين: "من أحلى مكان فى الدنيا مدينة العلمين الجديدة وأحلى حاجة نختم بها المهرجان حفل ويجز، وبتشرف إنى مع زميلتى لما جبريل متحدثين باسم المهرجان، أحلى تجارب اللى خوضناها، وكمان 60 فى المائة من عائد المهرجان تذهب لإخواتنا فى فلسطين، تحية لأهلنا فى فلسطين".

كما يجهز مسرح U Arena لحفل نجم الراب ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، ويقف الجمهور أمام المسرح يتفاعلون مع أغانى الدى جى وفى انتظار صعود النجم ويجز.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية



مسرح يو أرينا