شكرا لقرائتكم خبر عن الأغانى الفلسطينية تشعل حماس الجمهور فى حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت الأغانى الفلسطينية حماس الجمهور فى حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، قبل صعود نجم الراب ويجز، ومن الأغانى تلك قضية للنجم أمير عيد، وأوبريت راجعين، وسط تصفيق الجمهور، كما لعب الدى جى عددا من الأغانى الخاصة بالدبكة الفلسطينية.

كما يجهز مسرح U Arena لحفل نجم الراب ويجز فى ختام مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، ويقف الجمهور أمام المسرح يتفاعلون مع أغانى الدى جى وفى انتظار صعود النجم ويجز.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية