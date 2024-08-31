شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين حاضرة بقوة من الافتتاح للختام فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بحفل الختام جزء لتقديم الأغنيات الفلسطينية مثل التنهيدة، وتلك القضية، وغيرها من الأغنيات، لتكون القضية الفلسطينية حاضرة بقوة من الافتتاح للختام، حيث بدأ المهرجان بحفل الكينج محمد منير والذي غنى لفلسطين، وشاركت في الافتتاح دينا الوديدي والتي قدمت أغنية لفلسطين، إضافة للحفلات الأخرى ضمن فعاليات المهرجان التي غنى نجومها للقضية الفلسطينية مثل حمزة نمرة ومسار إجباري وكايروكي وآخرين.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.