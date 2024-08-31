حضور جماهيري كبير لحفل ويجز في ختام فعاليات مهرجان العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توافد عدد كبير من جمهور لمطرب الراب ويجز لحضور حفله الغنائي المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة في ختام فعاليات مهرجان العلمين بنسخته الثانية هذا العام.

ونشر مهرجان العلمين عبر خاصية الاستوري على "انستجرام" مقطع فيديو أوضح خلاله ترقب وحماس المئات من محبي ويجز لصعوده على المسرح وتقديم باقة من أغانيه الشهيرة.

شارك ويجز مؤخرًا بالحملة الإعلانية لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الإلكترونيات بأغنية بعنوان "نفسك في A" وتلقى رواجًا ونجاحًا كبيرًا بين رواد "السوشيال ميديا" وتصدرت محرك البحث جوجل إلى جانب منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أحيا ويجز مؤخرًا حفلًا غنائيًا في استاد بنينا ضمن فعاليات مهرجان بنغازي في دورته الأولى، وسط حضور جماهيري ضخم، وكان الحفل ضمن خمس حفلات مختلفة قدمت لعدد من مطربي الراب حول العالم، وظهر وهو يرتدي جلباب صعيدي وشال فلسطيني دعمًا للقضية والشعب الفلسطيني.

يذكر أن إدارة مهرجان العلمين أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني، كما أكدت أن معظم الفعاليات ستقام في الفترة الصباحية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، وأن 50% من الفعاليات ستقام في فترة النهار بالإضافة للاعتماد على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية.

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