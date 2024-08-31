أول تعليق من الحلفاوي على نهائي "كأس مصر" بين بيراميدز وزد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على مباراة نهائي كأس مصر التي جمعت فريقي بيراميدز وزد وأقيمت مساء اليوم الجمعة وانتهت بفوز نادي بيراميدز بهدف مقابل لاشئ.

ونشر الحلفاوي تعليقه على المباراة عبر حسابه الرسمي على "X" وقال: "هارد لك لنادي زد، كأس خالي الدسم، الأهلي بغيابه والزمالك بشبابه، هنا فقط تصبح البطولة متاحة".

وحرص نبيل الحلفاوي مؤخرًا على تهنئة لاعبي مصر المشاركين في أولمبياد باريس 2024، وهم اللاعب أحمد الجندي الذي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة الخماسي الحديث، إلى جانب اللاعبة سارة سمير وإحرازها الميدالية الفضية ضمن منافسات الخطف في رياضة رفع الأثقال.

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث سواء الرياضية أو الفنية أو حتى السياسية، وبالأخص مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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