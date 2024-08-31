مروة عبد المنعم تعاتب تامر حسني: "زعلانة منك وقلت لي مش هسيبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة مروة عبد المنعم ضيفة على برنامج "حقك مع المشاكس" المعروض على قناة "القاهرة والناس".

وتطرقت خلال حديثها عن مهاجمتها من قبل متصلة ببرنامجها "تفاحة مصرية" المعروض على قناة "الشمس" في المداخلة التي أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، ومشاريعها الفنية خلال الفترة الماضية، إلى جانب رسالة عتاب وجهتها للفنان تامر حسني، وأسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وبالحديث عن تامر حسني وعدم مشاركتها بأي من أعماله خلال الفترة الماضية على الرغم من النجاح الكبير الذي حققاه سويًا بفيلم "عمر وسلمى"، مرورًا بفيلم "كابتن هيما"، وفيلم "نور عيني" قالت: "معنديش خلافات مع حد، وبقوله زعلانة منك، أنت مش مجبر إني أبقى معاك على طول لكن أنت وعدتني وقولت لي مش هسيبك وعملنا دويتو حلو ونجح، أنا اللي بسألك ليه مفكرتش تستثمر هذا الدويتو، وأنا عمري ما هرفض إني أمثل معاك، أنا بحبك وزعلانة منك".

وشاركت الفنانة مروة عبد المنعم بعدد من الأعمال الفنية ما بين التلفزيونية والمسرحية والتي تعاونت خلالها مع أبرز النجوم منها مسلسل "طبيبة شرعية" بطولة الفنانة بشرى، مسلسل "بقينا اتنين" بطولة الفنان شريف منير والفنانة رانيا يوسف، إلى جانب مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة النجمة ليلى علوي التي تم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن مروة عبد المنعم تشارك ببطولة فيلم "أسرة في بعضينا" وسط نخبة من النجوم وهم هشام إسماعيل، ميسرة، سارة درزاوي، إبرام سمير، تأليف أحمد عيسى، إخراج مينا سويحة والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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