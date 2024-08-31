ياسمين صبري أمام حمام السباحة وهدى المفتي بفستان قصير..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، إطلالة أنيقة لها أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحدث العشوائيات".

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي علاء

ظهرت المؤلفة إنجي علاء بصحبة الفنانة رشا مهدي والفنانة نجلاء بدر، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعهم بالمصيف.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يومًا ما ستشكر نفسك لأنك لم تستسلم أبدًا".

نانسي عجرم

خضعت الفنانة نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط سيلفي بفستان أسود ساحر خطفت به الأنظار.

راندا عبد السلام

نشرت الفنانة راندا عبد السلام صور جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت وهي تلتقط عدد من الصور بأحد الأماكن العامة.

محمد جمعة

يواصل الفنان محمد جمعة الاستمتاع بعطلته الصيفية، ونشر صورة جديدة له على "انستجرام"، ظهر خلالها في البحر.