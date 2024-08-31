أحمد وفيق ينعى عاطف بشاي: "وداعًا مبدعنا الكبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان أحمد وفيق، السيناريست عاطف بشاي الذي رحل عن عالمنا الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر وفيق نعيه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وقال: "رحل عنا الكاتب السيناريست الكبير عاطف بشاي، رحم الله أستاذنا الرائع طيب القلب، وداعًا مبدعنا الكبير".

عاطف بشاي هو كاتب وسيناريست مصري له العديد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية والتي تعاون خلالها مع أبرز النجوم وصناع السينما والدراما في مصر طوال مسيرة فنية حافلة.

ورغم المسيرة الحافلة بالأعمال الناجحة إلا أن عاطف ابتعد لسنوات طويلة عن الساحة الفنية، امتدت لأكثر من 15 عامًا منذ أخر أعماله مسلسل "تاجر السعادة" بطولة النجم الراحل خالد صالح والفنانة داليا مصطفى والفنانة هالة فاخر، والذي عُرض عام 2009.

وعن سبب الغياب، قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه ليس الوحيد من أبناء جيله الذي لا يعمل، إذ لا يتم الاهتمام بهم، رغم أنه بالفعل لديه الكثير من السيناريوهات انتهى من كتابتها منذ فترة طويلة ويتمنى خروجها للنور، مشددا على أنه من جيل مازال قادرا على العطاء، ولابد من الاستفادة من نضجهم الفني.

من أشهر أعمال عاطف بشاي: مسلسل "لا"، مسلسل "الطوفان"، فيلم "فوزية البرجوازية"، فيلم "محاكمة علي بابا"، مسلسل "عمارة يعقوبيان"، فيلم "ونسيت أني امرأة"، فيلم "أحوال شخصية"، مسلسل "اللقاء الثاني"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا"، مسلسل "النساء قادمون".

اقرأ أيضا:

"Spotify" يعلن قائمة الأغاني المُفضلة للمصريين في صيف 2024