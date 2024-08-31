شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يفتتح حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بأغنية على راحتى وإطلالته مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح نجم الراب ويجز حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، بأغنية على راحتى، وأطل ويجز على الجمهور بإطلالة مختلفة بغطاء على الرأس مثل قماشة بنطلون الجينز الذى يرتديه.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.