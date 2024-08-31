شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يغنى من ألبومه الجديد فى حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

غنى نجم الراب ويجز، فى حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، المقام حاليا على مسرح u arena، أغنية جديدة من ألبومه الجديد، وقال: "دى حاجة بسيطة من اللى هتلاقوه فى الألبوم الجديد احنا لسه بنسخن".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



جانب من حفل ويجز



جمهور كامل العدد فى حفل ويجز



جمهور ويجز يتفاعل مع الأغانى



جمهور ويجز يشعل الحفل



حفل المطرب ويجز فى مدينة العلمين



حفل ويجز فى مدينة العلمين الجديدة كامل العدد



حفل ويجز فى مدينة العلمين الجديدة



حفل ويجز كامل العدد



حفل ويجز بمدينة العلمين الجديدة



ويجز خلال الحفل



ويجز فى حفل مدينة العلمين الجديدة 2024



ويجز يشعل الجمهور



ويجز يشعل الحفل فى مدينة العلمين