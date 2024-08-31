شكرا لقرائتكم خبر عن محمد قماح يتعاون مع الرابر الأمريكي Super Sako فى أغنية "no".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعاون الفنان محمد قماح مع الرابر الأمريكي الأرميني Super Sako فى أغنية "no"، حيث قدم قماح الألحان وأخرج الكليب أرين باديان.

وتعاون محمد قماح مؤخرا مع المطرب محمد نور في أحدث أغانيه بعنوان "هو في كده" عبر موقع اليوتيوب، وهي من كلمات محمد السوكني، وألحان وتوزيع محمد قماح، ومكس وماستر خالد رؤوف، وجيتار جاليليو، كما عمل مع النجم مصطفى حجاج أحدث أغانيه التي تحمل اسم روح، وهي من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، هندسة صوتية وإنتاج هاني محروس، ويقدمها حجاج لجمهوره بشكل ولوك جديد.

وكان طرح المطرب محمد قماح أغنية بعنوان "سون فاسون" Sans Facon على يوتيوب، وهي أولى أغنيات ألبومه، حيث حملت الأغنية المزج بين موسيقى الراي وإيقاع الريجاتون، بكلمات ولحن وتوزيع يدعو للبهجة والرقص.

وتضمنت الأغنية كلمات ذات طابع خاص وعصري، بعدة لغات مختلفة مثل الفرنسية والألمانية والإيطالية والعربية، على غرار ما سبق وقدمه من قبل من أفكار موسيقية مختلفة تحمل كلمات بلغات مختلفة.

وتُمثل هذه الأغنية عودة محمد قماح لطرح أغنياته بعد نجاح تجاربه في التلحين مع عدد من المُطربين أبرزهم عمرو دياب بأغنية "الكلام ليك"، حيث انتهى قماح من تنفيذ جميع مراحل ألبومه الجديد الذي يحمل قرابة 20 أغنية، من المُقرر أن يقوم بطرح أغنياته أغنية تلي الأخرى بطريقة منفردة بعيدا عن طرح الألبوم بشكل كامل، وهو الأسلوب الذي يتبعه عمرو دياب وكبار نجوم الغناء في طرح ألبوماتهم الغنائية خلال الفترة الماضية.