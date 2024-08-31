شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Trap تصل إلى 6 ملايين جنيه فى شباك التذاكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إيرادات فيلم Trap في شباك التذاكر المصري إلى 6 ملايين جنيه بعد 3 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 7 أغسطس الجارى، وجاءت ايراداته بواقع مليون و500 ألف جنيه في الأسبوع الأول، مليون جنيه، 3 ملايين و800 ألف جنيه في الأسبوع الثالث.

فيلم Trap حقق في أول يوم عرض حوالي 7 ملايين دولار إيرادات، وهو عمل ينتمى لفئة الإثارة النفسية، وتدور أحداثه حول أب وابنته المراهقة اللذين يذهبان لحضور حفل موسيقى ليواجها مفاجأة.

يكتشف أبطال Trap أن الحفلة الموسيقية كانت فخا ليقعا في منتصف حدث مظلم ومشؤوم، بعدما هرب قـ.اتل خطير من الشرطة وانخرط وسط الحضور.

فيلم Trap من بطولة جوش هارتنت، هايلي مايلز، ساليكا شيامالان، آرييل دونوهيو، أليسون بيل، راس، كيد كودي، فانيسا سميث، ومن إخراج مانوج نايت شيامالان.