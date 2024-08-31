شكرا لقرائتكم خبر عن 25 عرضا مسرحيا فى مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى، الذى يرأسه الدكتور أشرف زكى، ويديره الفنان سامح بسيونى، عن العروض المشاركة فى الدورة السابعة من المهرجان، والتى من المقرر إقامتها منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث اختارت لجنة المشاهدة 25 عرضا مسرحيا.

والعروض المشاركة هي: مسرحية "بلاك" من إخراج تغريد عبد الرحمن، ومسرحية "بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، وعرض "العشاء الأخير" من إخراج إياد أمين، وعرض" العرض مستمر" من إخراج أحمد الرمادي، ومسرحية "إليستيس" من إخراج مارك نبيل، ومسرحية" طار فوق الجميع" من إخراج محمد صقر، ومسرحية " الشك" من إخراج أحمد حتحوت، ومسرحية" الزواحف" من إخراج محمد شحاتة.

إلى جانب مسرحية " يوم سعيد سعادة" من إخراج عبد الله صابر، ومسرحية " سقوط حر" من إخراج محمد فرج الخشاب، ومسرحية "إيه كلاس" من إخراج محمود سليمان، ومسرحية " الزائر " من إخراج جاسمين أحمد، ومسرحية "مغلق للتحسينات" من إخراج أنس سمير، ومسرحية " ابن الشدة" من إخراج أحمد عبد الجواد، ومسرحية " بنت القمر" من إخراج إسراء أحمد، ومسرحية " الشقة" من إخراج يوركا، ومسرحية "السر" من إخراج محمد عبد الوارث، ومسرحية "11:11” من إخراج محمد علاء، ومسرحية " الناس اللي في التالت" من إخراج علاء الوكيل، ومسرحية

"12:12” من إخراج يوسف الأسدي، ومسرحية" آل ويلر" من إخراج أمنية حسن، ومسرحية" رغبة تحت شجرة الدردار" من إخراج مارتينا عادل، ومسرحية "كارمن" من إخراج عمر محمد الحسيني، ومسرحية " مسرح الحياة" من إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية " غرباء تماما" من إخراج مينا نبيل.

وكانت شروط العروض المقدمة هي ألا يقل العرض المسرحي عن 45 دقيقة ولا يزيد عن 90، وفتح باب المشاركة لجميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية، والكليات المتخصصة، ولا يشترك أي عنصر من عناصر العرض المسرحي في أكثر من عمل واحد فقط لإتاحة الفرصة، واختارت اللجنة العروض من خلال مشاهدة العرض كاملاً.