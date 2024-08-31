شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يشارك بمسرحية "لعبة النهاية" فى مهرجان صيف الزرقاء بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

يشارك مسرح الطليعة بقيادة الفنان عادل حسان، والتابع للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج خالد جلال، في مهرجان صيف الزرقاء المسرحى العربى الثانى والعشرين، بالعرض المسرحى "لعبة النهاية" من إخراج السعيد قابيل ويقام المهرجان فى المملكة الأردنية الهاشمية محافظة الزرقاء، فى الفترة من 12 سبتمبر حتى 20 سبتمبر على مسرح وقاعات مركز الملك عبد الله الثانى الثقافى، برعاية وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

ويقام مهرجان صيف الزرقاء المسرحي، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجلس محافظة الزرقاء وهيئة تنشيط السياحة وامانة عمان الكبرى ونقابة الفنانين الأردنيين وعدد من المؤسسات الخاصة، وقد تشكلت لجنة عليا برئاسة الفنانة عبير عيسى وبعضوية كل من محمد الزعبي مدير ثقافة محافظة الزرقاء ومهند الصفدي مدير الإذاعة الأردنية ورويدا كساسبة من الدائرة الثقافية في امانة عمان الكبرى والمخرج خالد المسلماني رئيس فرقة الزرقاء للفنون المسرحية.

يذكر أن عرض "لعبة النهاية"من تأليف صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبدالرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل "د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس".