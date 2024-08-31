شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تشارك فى مهرجان المسرح التجريبى بعرض دمى مستوحى من الأساطير الهندية والان مع تفاصيل الخبر

تشارك الهند فى الدورة الواحدة والثلاثين لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران بعرض "أسطورة بيهولا لخيندار"، وهو عرض مبتكر للدمى البشرية مستوحى من الأساطير الهندية ومدته 60 دقيقة.

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يشارك فى دورته المقبلة 26 عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، ويشارك من مصر 3 عروض مسرحية، هى "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني.

وتشارك 10 عروض عربية، هى: "بوتكس (الأردنية)"، "شجرة اللبان موشكا (سلطنة عمان)"، "تاء التأنيث ليست ساكنة (العراق)"، "الألباتروس (تونس)"، "فطائر التفاح (المغرب)"، "صمت (الكويت)"، "قرط (تونس)"، "الظل الأخير (السعودية)"، "معتقلة (فلسطين)، "زغرودة (الإمارات)".. بالإضافة إلى 3 عروض على هامش المهرجان - خارج المسابقة الرسمية - هى: "أبرة (الإمارات)"، "حكاية درندش (العراق)"، "ضوء (السعودية)".

ويشارك 10 عروض أجنبية، هي: "Autorretrato" (الاكوادور )، "Medea Treno" (أسبانيا)، "WOUND" (ألمانيا)، "Salon" (المجر)، "BEHULA LAKHINDAR PALA AN INNOVATIVE HUMAN PUPPET SHOW (الهند)، "Celebrators" (اليونان)، "Polarities 01: Clytemnestra VS Agamemnon" (اليونان)، "Elevator" (رومانيا)، "Water" (جنوب أفريقيا)، "Bab(b)el" ( ألمانيا).

وتكونت لجنة المشاهدة واختيار العروض المصرية من: الدكتور مدحت الكاشف، الناقدة وفاء كمالو، والدكتور ياسمين فراج، المخرج جلال عثمان، والفنان حازم شبل، والناقد باسم صادق، والدكتور عمر المعتز بالله، والفنانة ميريت ميشيل.

وتكونت لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء (اللجنة العليا للمهرجان) من الأستاذ الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتور محمد الشافعى المنسق العام للمهرجان، والأستاذة الدكتورة دينا أمين والأستاذ الدكتور أيمن الشيوى (مديرا المهرجان)، وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتورة أسماء يحيي الطاهر، والمخرج أحمد البوهي، ومقرر اللجنة مارينا جلبي، ويرأس اللجنة الإعلامية للمهرجان الكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.